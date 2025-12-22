À noter tout de même, que l'étude n'a pas encore été évaluée par des pairs, une étape clé du processus scientifique au cours de laquelle d'autres chercheurs indépendants examinent la méthodologie, les calculs et les conclusions avant publication définitive. Cela n'invalide pas les résultats présentés, mais invite à les considérer avec la prudence d'usage, en attendant leur confirmation par la communauté scientifique.