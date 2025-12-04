Pour la mener à bien, ils ont rassemblé toutes les données officielles disponibles sur les mégaconstellations de satellites en préparation. Ils ont ensuite simulé, satellite par satellite, comment ces objets traversent le champ de vision des télescopes en tenant compte de leur luminosité, de la position du Soleil, de la Lune, de la Terre, de leur vitesse apparente et même des contraintes d'observation propres à chaque instrument.