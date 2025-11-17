Chaque année, les experts alertent toujours plus sur la recrudescence des débris spatiaux. Une problématique qui n'est pas prête d'être solutionnée, alors que les géants de la tech accélèrent pour compléter leurs mégaconstellations de satellites. Sur son site Internet, LeoLabs, start-up américaine spécialisée dans le spatial, nous offre un aperçu inédit de l'état actuel de l'orbite. Et ça fait littéralement froid dans le dos.