Pour couvrir la planète entière, l’entreprise d’Elon Musk a choisi la quantité plutôt que la durée. Un satellite Starlink vit entre cinq et sept ans, avant de se désorbiter lentement et de finir consumé à son retour dans l’atmosphère. On comprendra aisément qu'il préfère construire en série des engins légers, ce qui revient moins cher que miser sur quelques appareils plus robustes. Mais c'est un aussi un bon moyen d’éviter l’encombrement de l’orbite basse, un risque connu depuis les années 1970 sous le nom de syndrome de Kessler. Ce scénario imagine un enchaînement de collisions qui rendrait certaines zones de l’espace inexploitables.

Jonathan McDowell, astrophysicien au Smithsonian, suit ces retombées quotidiennes dans son registre en ligne. Selon lui, « nous en sommes à environ un ou deux satellites en fin de vie chaque jour ». Et cette moyenne pourrait rapidement grimper. « Avec toutes les constellations déployées, nous nous attendons à cinq rentrées quotidiennes d’ici peu », a-t-il indiqué. 30 000 satellites sont prévus en orbite basse, auxquels s’ajouteraient 20 000 autres appareils à 1 000 km d’altitude issus des programmes chinois.

On a aussi tendance à oublier le rôle de l'activité solaire. Lors des fortes éruptions, la haute atmosphère se réchauffe, se dilate et accroît la traînée sur les satellites. En 2022, une tempête a ainsi provoqué la perte de quarante Starlink fraîchement lancés. D’autres incidents, plus rares, concernent des pannes techniques ou des trajectoires ratées. En juillet 2024, une fusée Falcon 9 a placé vingt satellites sur une orbite trop basse : dix-huit d’entre eux se sont désintégrés dans les jours suivants.