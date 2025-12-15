Une tendance qui ravive les craintes liées au syndrome de Kessler, un scénario théorisé dès 1978 par la NASA. Celui-ci décrit une réaction en chaîne dans laquelle une collision entre deux objets en orbite génère une multitude de débris, susceptibles de provoquer à leur tour de nouveaux impacts. À terme, certaines altitudes pourraient devenir difficilement exploitables pendant des années, voire des décennies. D'où la nécessité absolue de mettre en place une coordination millimétrée. Mais visiblement, ce n'est pas gagné.