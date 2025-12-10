Cette cadence marque un record pour la Chine, qui a déjà opéré 83 lancements en 2025. Son record annuel, établi l'année dernière, était fixé à 68. C'est tout de même bien en dessous des 159 lancements réalisés par SpaceX depuis le début de l'année, mais cela laisse imaginer le rythme que sera capable d'atteindre le pays lorsqu'il maîtrisera la technologie des fusées réutilisables…