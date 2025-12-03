Pendant que la Chine balaie les cendres de son ambition du jour, les États-Unis conservent jalousement les clés du club très fermé de la réutilisation. SpaceX continue d'enchaîner les succès avec une routine presque ennuyeuse, tandis que Blue Origin vient tout juste de rejoindre la fête le mois dernier en posant enfin son lanceur New Glenn sans le briser. Pour l'instant, la domination technologique reste une exclusivité américaine, un mur que le Zhuque-3 a ébréché sans parvenir à le faire tomber.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on observe cette frénésie avec des jumelles et, disons-le, une certaine lenteur administrative. L'Europe spatiale semble regarder passer le train à grande vitesse de la réutilisation en attendant son propre train de nuit, prévu pour l'horizon 2030. C'est un pari risqué, car la réalité économique est cruelle. Chaque atterrissage raté en Chine rapproche un peu plus Pékin d'une solution viable qui cassera les coûts de lancement pour ses futures constellations géantes. Le monopole américain vacille peut-être légèrement aujourd'hui, mais il ne tombera pas ce soir. La Chine a prouvé qu'elle savait monter ; il lui reste maintenant à apprendre à redescendre sans tout casser.