Le géant européen de l'aérospatiale veut développer une technologie de fusées réutilisables analogues à celles de SpaceX. Et pour cela, il y a tout un programme qui commence chez ArianeGroup.
Si SpaceX est le leader incontesté de l'aérospatiale mondiale, c'est bien grâce à ses lanceurs réutilisables. Une technologie que toutes les grandes puissances veulent à leur tour maîtriser, que ce soit la Chine, ou bien l'Union européenne. Et chez nous, ça va passer par ArianeGroup, qui a déjà avancé sur le sujet, et qui pourrait exploiter la technologie dans quelques années.
ArianeGroup a développé trois programmes de démonstration : Themis, Callisto et Skyhopper
Oui, il devrait y avoir des lancements de fusées réutilisables à terme en Europe. ArianeGroup a ainsi déjà dans ses coffres le moteur-fusée réutilisable Promotheus, un moteur à forte poussée et à faible coût alimenté par de l'oxygène liquide et du méthane.
Celui-ci sera au centre de trois programmes de démonstration aux noms évocateurs : Themis, Callisto et Skyhopper - chacun représentant un niveau de complexité plus élevé que le précédent. « Il s'agit d'une augmentation progressive de la complexité. D'abord des trains d'atterrissage non pliables, puis pliables, et plus tard des configurations multi-moteurs » a ainsi précisé Franck Koebel, représentant d'ArianeGroup.
Les premiers lancements d'une fusée réutilisable prévus pour le début des années 2030
Un premier module du programme Themis, Themis-1, a ainsi déjà été installé à Kiruna, ville suédoise proche du cercle polaire arctique. Ce démonstrateur d'une hauteur de 30 mètres, et de 3,5 mètres de large, va devoir permettre de maîtriser la descente verticale à basse altitude de la part d'ArianeGroup.
« Le défi ne réside pas particulièrement dans la science ou la physique qui se cache derrière, mais plutôt dans la question suivante : comment pouvons-nous, en Europe, maîtriser les technologies nécessaires ? » explique Franck Koebel, dans une tentative de résumer les problèmes qui attendent le groupe.
Le programme des prochaines années d'ArianeGroup prévoit d'arriver à la démonstration d'une récupération complète, comme sait le faire SpaceX, d'ici 2027-2028. Et une fois la maîtrise validée, le géant de l'aérospatiale espère pouvoir effectuer des lancements utilisant cette technologie au début des années 2030.