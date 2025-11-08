Un premier module du programme Themis, Themis-1, a ainsi déjà été installé à Kiruna, ville suédoise proche du cercle polaire arctique. Ce démonstrateur d'une hauteur de 30 mètres, et de 3,5 mètres de large, va devoir permettre de maîtriser la descente verticale à basse altitude de la part d'ArianeGroup.

« Le défi ne réside pas particulièrement dans la science ou la physique qui se cache derrière, mais plutôt dans la question suivante : comment pouvons-nous, en Europe, maîtriser les technologies nécessaires ? » explique Franck Koebel, dans une tentative de résumer les problèmes qui attendent le groupe.

Le programme des prochaines années d'ArianeGroup prévoit d'arriver à la démonstration d'une récupération complète, comme sait le faire SpaceX, d'ici 2027-2028. Et une fois la maîtrise validée, le géant de l'aérospatiale espère pouvoir effectuer des lancements utilisant cette technologie au début des années 2030.