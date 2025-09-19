MattS32

Froz1x: Froz1x: La Suède, ce n’est pas un peu loin de l’équateur ?

Pour du test et du développement, ça fait le job. Quand ça entrera en phase commerciale, il en tireront peut-être aussi de Kourou, vu qu’ArianeGroup est impliqué dans le projet.

Après, pour certains cas d’usage commerciaux, ça peut aussi être plus intéressant quand même de tirer depuis la suède, ça nécessitera certes plus de carburant (et encore, pas dans tous les cas, ça dépend de l’orbite voulue pour la charge utile), mais la logistique est plus simple, en particulier s’il s’agit de faire des lancements à un rythme élevé.