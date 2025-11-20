Lapoule

charcotp: charcotp: il n’est jamais posé la question de la pertinence d’autant de lancement

Si si. Localisation, renseignement, accès à internet, science… Et protection des satellites qui permettent tout ça. Les raisons d’accéder à l’espace, bonne ou mauvaise, sont très claires et le spatial est considéré par la majorité des analystes comme particulièrement stratégique.

En Ukraine par exemple le seul pays capable de renseigner les Ukrainiens quand les USA coupent c’est la France, et avec une qualité tellement inférieur que le renseignement seul justifie la dépendance de l’Ukraine aux USA.