Selon Isaacman, l'enjeu est tout bonnement colossal : « Ce n'est pas le moment de tergiverser, mais d'agir, car si nous prenons du retard, si nous commettons une erreur, nous risquons de ne jamais rattraper notre retard, et les conséquences pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs ici sur Terre », a-t-il lancé. Un discours qui n'est évidemment pas sans rappeler les grandes heures de la conquête spatiale, alors que la guerre froide faisait rage entre l'Union soviétique et les États-Unis.