Pas de liste à puces ni de présentation PowerPoint ici, la mécanique est brutale. Le projet consiste à faire absorber la jeune pousse spécialisée en intelligence artificielle par le titan de l'aérospatiale. Concrètement, les actions de xAI seraient échangées contre des titres SpaceX, regroupant ainsi les activités spatiales, les satellites Starlink et l'intelligence artificielle générative sous une même bannière. Ce mouvement intervient alors que SpaceX prépare une entrée en bourse (IPO) potentiellement prévue pour juin 2026, avec une valorisation hallucinante visée à 1 500 milliards de dollars.

Les montants en jeu dépassent l'entendement. SpaceX, déjà valorisée à 800 milliards de dollars lors d'une vente secondaire en décembre dernier, avalerait une entité xAI fraîchement estimée à 230 milliards de dollars après sa levée de fonds de janvier. Il faut rappeler que xAI n'est pas une coquille vide : elle a déjà absorbé le réseau social X (ex-Twitter) en mars 2025 et dispose de supercalculateurs massifs comme « Colossus ». En regroupant ses billes, Elon Musk consoliderait son empire privé (hors Tesla) en un bloc monolithique, offrant aux investisseurs un ticket d'entrée unique pour le hardware spatial et le software neuronal.