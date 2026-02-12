C'est sa nouvelle lubie et il déborde d'idées. Désormais, Elon Musk veut concevoir une catapulte capable de déployer des centres de données orbitaux dans l'espace… depuis la Lune.
Début février, l'homme le plus riche du monde opérait l'un des plus grands coups de sa carrière en fusionnant SpaceX et xAI. Il a annoncé, dans la foulée, revoir totalement les priorités de son géant spatial : l'objectif est maintenant de construire une ville sur la Lune d'ici à 10 ans. Mars, longtemps présentée comme le but ultime de Musk, est mise de côté pour le moment.
Un dispositif tout droit sorti de la science-fiction
Lors d'une réunion organisée avec les employés de xAI, le dirigeant a étayé plus précisément ces plans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il voit les choses en grand. Il a ainsi évoqué une catapulte qui permettrait de lancer des satellites depuis la Lune. Celle-si se présenterait, plus précisément, sous la forme d'un « accélérateur électromagnétique de masse ».
Ce système, très présent dans la littérature de science-fiction, se présenterait sous la forme d'un tube et projèterait des objets à très grande vitesse sans utiliser de fusée classique. « Il faut aller sur la Lune » pour développer les capacités nécessaires en matière d'IA, a-t-il expliqué. On le rappelle, l'acquisition de xAI par SpaceX vise à déployer 1 million de data centers dans l'espace pour soutenir la demande de l'IA sur Terre. Une requête a déjà été envoyée aux autorités américaines pour mettre ce projet en œuvre.
« Il est difficile d'imaginer ce que pourrait penser une intelligence d'une telle ampleur, mais ce sera incroyablement passionnant de voir cela se produire », s'est enthousiasmé l'entrepreneur.
Ambitions démesurées ?
Désormais, Elon Musk vise l'implantation d'une ville sur Mars dans vingt ans. Depuis la planète rouge, il estime que l'humanité pourra partir à la découverte du Système solaire et, « à terme, d'autres systèmes solaires » où nous pourrons « rencontrer des aliens ».
Des propos qui sont, évidemment, à mesurer. L'année dernière, le patron de Tesla assurait que la Lune n'était qu'une « distraction », et mettait en avant l'importance de viser directement Mars. De même, il considérait en 2016 que Starship enverrait ses premiers cargos vers Mars en 2022. En 2026, la mégafusée est toujours en phase de test.