De son côté, Elon Musk la joue étonnamment fair-play : « Ils pourraient réussir à poser quelque chose sur la Lune avant SpaceX, et cela ne me dérange pas. Je serai l'un des premiers à les féliciter », a-t-il réagi. Mais il estime, malgré tout, que son entreprise sera gagnante sur le long terme : « Ce qui importe vraiment pour l'avenir, c'est d'être capable d'acheminer des millions de tonnes d'équipements et de personnes afin de construire une ville autonome sur la Lune. À cet égard, nous sommes peut-être davantage la tortue que le lièvre pour l'instant ».