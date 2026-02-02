Quand Blue Origin fait une pause, ça n'est pas juste pour aller boire un café ni se dégourdir les réacteurs. Ce n'est pas moins de deux ans de suspension du programme de tourisme spacial à bord du New Shepard qu'annonce la société de Jeff Bezos.

Mais il ne s'agit pas de chômer ou se dorer la pilule pour autant. Blue Origin redirige ses équipes et ses budgets vers le programme lunaire, engagé sur le développement de l’atterrisseur habité Blue Moon pour la NASA.

Blue Origin prévoit en effet le lancement d’une version cargo de l’atterrisseur Blue Moon dès cette année, à titre de test avant les missions habitées. Cette réaffectation des ressources n'est pas une fantaisie comptable. Blue Origin cherche à devancer SpaceX dans le cadre du programme Artemis, avec un atterrissage lunaire prévu pour 2029, alors que la NASA et d’autres, comme la Chine, n'en perdent pas une miette.