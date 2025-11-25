Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Dans un communiqué, Blue Origin vient aussi de lever le voile sur le cœur de sa première mission Blue Ring. Ce vaisseau est considéré comme un pionnier qui doit ouvrir des nouvelles voies en matière de mobilité et de logistique spatiale. Capable de transporter des charges utiles et de les héberger en orbite, il sera surtout en mesure de changer d'altitude ou d'orbite à une vitesse exceptionnelle grâce à un système mêlant propulsion chimique et électrique.