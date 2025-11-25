Blue Origin continue sa folle épopée. L'entreprise de Jeff Bezos accélère désormais pour la première mission de Blue Ring, son vaisseau hybride qui sera doté d'une capacité de mobilité orbitale hors du commun.
Le mois de novembre fut de haut vol pour la société spatiale. Elle a réussi le second lancement de sa fusée lourde New Glenn, puis est parvenue à récupérer son premier étage au passage, devenant la deuxième entreprise capable de réaliser une telle manœuvre après SpaceX. Elle prépare désormais son prochain vol, qui pourrait bien acheminer une première version de son alunisseur Blue Moon jusqu'à la Lune.
Une vraie avancée pour la logistique spatiale
Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Dans un communiqué, Blue Origin vient aussi de lever le voile sur le cœur de sa première mission Blue Ring. Ce vaisseau est considéré comme un pionnier qui doit ouvrir des nouvelles voies en matière de mobilité et de logistique spatiale. Capable de transporter des charges utiles et de les héberger en orbite, il sera surtout en mesure de changer d'altitude ou d'orbite à une vitesse exceptionnelle grâce à un système mêlant propulsion chimique et électrique.
Concrètement, Blue Ring pourra se déplacer librement entre plusieurs orbites, s'approcher d'un satellite, en éviter un autre, ou repositionner un instrument au bon endroit sans dépendre d'un nouveau lancement. Des capacités hautement convoitées par les autorités de défense américaines, qui ont en grande partie financé son développement.
Et justement. Dans quelques mois, il sera envoyé en orbite de transfert géostationnaire, puis se déplacera jusqu'à l'orbite géostationnaire. Il y testera sa mobilité et opérera deux capteurs, nommés Owl et Caracal, destinés à suivre et caractériser les objets en orbite. Cette mission sera, sans surprise, menée pour l'US Space Force.
« Maintenir le leadership américain »
Blue Origin a d'ores et déjà intégré la structure primaire du véhicule et tout son câblage interne avec son module de propulsion. Prochaine étape : les tests et la mise sous tension.
« Blue Ring ouvre la voie à de futures constellations commerciales qui permettront d'assurer un suivi et une caractérisation permanents des objets en orbite géostationnaire, ce qui est essentiel pour maintenir le leadership américain dans le domaine spatial », souligne Paul Ebertz, vice-président de la division Systèmes spatiaux de Blue Origin.
En amont, la firme travaille sur une nouvelle version de New Glenn. Bien plus lourde, elle permettra d'acheminer plus de 70 tonnes en orbite basse.