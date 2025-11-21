Blue Origin met (encore) un coup d'accélérateur. Galvanisée par son récent succès, l'entreprise de Jeff Bezos annonce des mises à jour notables pour sa fusée phare, dont une nouvelle version bien plus lourde cette fois.
Il y a un peu plus d'une semaine, New Glenn propulsait les sondes de la mission ESCAPADE vers Mars. Ensuite, son premier étage venait se poser sans encombre sur la barge Jacklyn dans l'océan Atlantique, marquant un tournant pour le spatial américain. Le pays compte désormais deux entreprises en mesure de récupérer leur booster ; et ce n'est que le début.
Dans un billet de blog partagé ce 20 novembre, la société annonce une série de nouveautés à venir sur sa fusée. La bombe, c'est l'arrivée d'un New Glenn 9×4, une version nettement plus massive qui change totalement l'échelle du programme. Cette évolution, qui devrait voler dès 2027, embarque neuf moteurs BE-4 au premier étage au lieu de sept, et quatre moteurs BE-3U sur l'étage supérieur, contre deux aujourd'hui. De quoi faire considérablement grimper la capacité d'emport.
Ainsi, le 9×4 pourra placer plus de 70 tonnes en orbite basse, envoyer plus de 14 tonnes en orbite géostationnaire directe, et dépasser les 20 tonnes sur une trajectoire vers la Lune. Il bénéficiera aussi d'une coiffe élargie à 8,7 mètres, un atout pour les charges volumineuses, notamment celles destinées à des missions lunaires ou interplanétaires.
Tout cela reste malgré tout loin de Starship, qui sera doté d'une capacité de 100 à 150 tonnes en orbite basse en configuration réutilisable, et jusqu'à 300 tonnes sans récupération. Mais la nouvelle version de New Glenn va très sérieusement se rapprocher des performances du Space Launch System (SLS) de la NASA. À une différence majeure : la fusée de Blue Origin, elle, peut être réutilisée.
Des améliorations pour réduire les coûts et augmenter la cadence
La version actuelle de New Glenn, la 7x2, va elle aussi bénéficier d'une belle refonte. Les moteurs BE-4 vont recevoir un coup de boost grâce à des propergols mieux refroidis, permettant au lanceur d'emporter plus de charge utile à chaque tir. L'étage supérieur profite du même traitement puisque ses moteurs BE-3U vont eux aussi monter en puissance.
Changement notable, la coiffe va devenir réutilisable, tandis que le design des réservoirs sera revu pour être moins onéreux à produire. Le bouclier thermique, lui, sera remplacé par une version plus performante et réutilisable, pour des cycles de maintenance raccourcis. Enfin, l'utilisation de propergols sous-refroidis permettra d'extraire encore un peu plus de performance du lanceur sans toucher à son architecture générale. L'objectif est clair : réduire les coûts et accélérer la cadence des lancements.
Les premières améliorations arriveront dès la mission NG-3, potentiellement prévue pour janvier 2026. New Glenn devrait y propulser une première version de l'alunisseur Blue Moon de Blue Origin.