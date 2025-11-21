Changement notable, la coiffe va devenir réutilisable, tandis que le design des réservoirs sera revu pour être moins onéreux à produire. Le bouclier thermique, lui, sera remplacé par une version plus performante et réutilisable, pour des cycles de maintenance raccourcis. Enfin, l'utilisation de propergols sous-refroidis permettra d'extraire encore un peu plus de performance du lanceur sans toucher à son architecture générale. L'objectif est clair : réduire les coûts et accélérer la cadence des lancements.