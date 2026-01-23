Fait notable : ce lancement sera réalisé par le même booster utilisé lors de la mission NG-2, qui a eu lieu il y a dix semaines. C'est du jamais vu. À titre de comparaison, après le tout premier atterrissage réussi de la fusée Falcon 9 de SpaceX en décembre 2015, le premier étage n'avait pas été réutilisé en raison des dégâts subis.