Mais TeraWave représente aussi une immense opportunité pour générer du profit, et l'entreprise n'entend visiblement pas la louper. Se pose aussi la question des lancements. Un tel dispositif va nécessiter une cadence soutenue, et il n'est pas certain que New Glenn puisse tous les assumer, d'autant que son calendrier est déjà bien rempli avec plusieurs missions pour le compte d'Amazon Leo. Le Falcon 9 de SpaceX aura-t-il un rôle à jouer ? C'est possible.