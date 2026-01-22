La concurrence des géants atteint aussi l'orbite. Après Amazon, une autre entreprise de Jeff Bezos se lance dans les mégaconstellations de satellites : Blue Origin.
Dans un bref communiqué de presse, la société spatiale a levé le voile sur TeraWave, une constellation de 5 408 satellites interconnectés optiquement, qui seront déployés en orbite terrestre basse (LEO) mais également en orbite terrestre moyenne (MEO).
Une conception qui « permet des liaisons à très haut débit entre les pôles mondiaux et les connexions utilisateur distribuées et multigigabits, en particulier dans les zones reculées, rurales et suburbaines où les divers chemins de fibre optique sont coûteux, techniquement irréalisables ou lents à déployer », étaye Blue Origin.
Cibler les entreprises
Cette nouvelle a de quoi surprendre. Si la grande rivale de Blue Origin, SpaceX, dispose déjà de sa constellation Starlink, c'est aussi le cas d'Amazon avec Leo. D'ailleurs, TeraWave va avant tout cibler les grandes entreprises, un marché ultra lucratif avec l'émergence de besoins accrus en données provenant, notamment, des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).
« TeraWave répond aux besoins non satisfaits des clients qui recherchent un débit plus élevé, des vitesses de téléchargement/chargement symétriques, davantage de redondance et une évolutivité rapide », promet Blue Origin.
Concrètement, les satellites LEO de TeraWave offriront des débits pouvant atteindre 144 gigabits par seconde, tandis que ceux qui orbiteront en MEO utiliseront des lasers pour fournir des débits atteignant jusqu'à 6 térabits par seconde. Le déploiement de la constellation débutera fin 2027.
Blue Origin est sur tous les fronts
C'est un nouveau projet colossal pour Blue Origin, qui est déjà engagée dans de nombreux initiatives : deux modules lunaires, une station spatiale, une capsule pour les vols habités, le vaisseau Blue Ring ainsi qu'un orbiteur martien. Sans mentionner les opérations des fusées New Shepard et New Glenn ; de quoi soulever des questions sur l'organisation de l'entreprise en interne.
Mais TeraWave représente aussi une immense opportunité pour générer du profit, et l'entreprise n'entend visiblement pas la louper. Se pose aussi la question des lancements. Un tel dispositif va nécessiter une cadence soutenue, et il n'est pas certain que New Glenn puisse tous les assumer, d'autant que son calendrier est déjà bien rempli avec plusieurs missions pour le compte d'Amazon Leo. Le Falcon 9 de SpaceX aura-t-il un rôle à jouer ? C'est possible.