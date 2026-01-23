Chaque jour nous rapproche un peu plus du retour de l'être humain aux abords de la Lune. Et les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, et Jeremy Hansen ne partiront pas les mains vides.
La fusée SLS et la capsule Orion sont prêtes sur le pas de tir au Cap Canaveral, en Floride. Il ne manque plus que la répétition générale avant le feu vert pour le départ d'Artemis II, avec une fenêtre de tir qui s'ouvrira dès le 6 février. Il s'agira évidemment d'une mission historique, plus de 50 ans après le programme Apollo. Et la NASA entend bien marquer le coup.
Des objets symboliques
À bord de la capsule Orion, un « kit de vol » d'environ 4,5 kilogrammes, à très forte valeur symbolique, accompagnera les quatre astronautes. On y trouvera, notamment, un morceau de tissu provenant du Wright Flyer original, utilisé par les frères Wright pour effectuer le premier vol motorisé en 1903. Pour l'anecdote, il a déjà voyagé dans la navette spatiale Discovery lors de la mission STS-51D en 1985.
« Les artefacts historiques embarqués à bord d'Artemis II reflètent le long parcours de l'exploration américaine et les générations d'innovateurs qui ont rendu ce moment possible. Cette mission réunira des éléments de nos premières réalisations dans le domaine de l'aviation, des moments marquants de l'histoire des vols spatiaux habités et des symboles de notre avenir », commente Jared Isaacman, administrateur de la NASA.
Artemis II emportera également plusieurs drapeaux : un grand drapeau américain déjà passé par trois missions historiques, un autre initialement prévu pour la mission annulée Apollo 18, ainsi qu'un drapeau de l'agence spatiale européenne (ESA) et des patchs de l'agence spatiale canadienne (CSA). Une copie du négatif d'une photo de Ranger 7, première mission américaine à atteindre la surface de la Lune en 1964, sera aussi à bord.
Les noms de millions de personnes
Mais ce n'est pas tout. La mission va contenir des échantillons de sol prélevés au pied des « Moon Trees » issus d'Artemis I, des arbres cultivés à partir de graines ayant déjà voyagé autour de la Lune, en plus de graines fournies par l'Agence spatiale canadienne, destinées à être redistribuées après le vol. Enfin, une carte SD contenant les millions de noms des participants au programme « Send Your Name to Space » fera aussi partie du voyage.
Artemis II devrait durer dix jours, durant lesquels l'équipage se rendra à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Leur objectif : préparer les futurs vols habités, et notamment le retour officiel de l'être humain sur la Lune lors d'Artemis III.