Ce samedi 17 janvier, la NASA a littéralement entamé la dernière ligne droite de la mission Artemis II. La fusée SLS, un monstre de 98 mètres de hauteur pesant 2 600 tonnes, a quitté le Vehicle Assembly Building (VAB) pour rejoindre sa rampe de lancement à 6 kilomètres de là. Un moment unique pour pour les spectateurs, qui ont pu admirer ses deux boosters à poudre solide, ainsi que la capsule Orion logée tout en haut du lanceur.