Nouveau coup de génie visionnaire ou excès de confiance ? SpaceX absorbe xAI et transforme une ambition encore diffuse en structure unifiée. Derrière le storytelling cosmique cher à Elon Musk, l'annonce entérine surtout une réalité très concrète : l'IA coûte de plus en plus cher, que ce soit en puces, en énergie ou en data centers. En intégrant xAI dans SpaceX, Musk cherche à contrôler toute la chaîne de valeur, du lancement de satellites à l'entraînement de modèles comme Grok, plutôt que de dépendre d'infrastructures terrestres ou de partenaires externes.

Une fusion pour industrialiser l'IA à l'échelle SpaceX

Selon Reuters, l'opération valoriserait SpaceX autour de 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards, soit un ensemble qui tutoierait les géants historiques de la tech. Un prix indicatif d'environ 527 dollars par action est évoqué en interne, sans réelle portée pour le grand public dans un groupe non coté.

L'essentiel est ailleurs. Cette fusion vise surtout à concentrer sous un même toit capitaux, ingénieurs et priorités stratégiques, pour industrialiser l’IA à l’échelle des capacités spatiales de SpaceX.