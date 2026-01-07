Elon Musk commence très bien l'année. Son entreprise xAI vient d'opérer un nouveau tour de table record, signe que l'attrait pour l'intelligence artificielle (IA) est intact en 2026.
Car l'année 2025 a été marquée par des investissements tout bonnement colossaux dans l'IA. À tel point qu'OpenAI et Anthropic sont devenues de vrais mastodontes, avec des valorisations atteignant respectivement les 500 milliards et les 350 milliards de dollars. Et ce 6 janvier, une nouvelle salve d'investisseurs vient d'injecter 20 milliards de dollars dans leur rivale, xAI, qui détient aussi X.com.
Grok gagne en influence
Parmi eux, on retrouve les partenaires de longues dates de la start-up, à l'instar des fonds Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX et Baron Capital Group, ainsi que des géants comme NVIDIA ou Cisco. Ils « continuent à soutenir xAI dans le développement rapide de notre infrastructure informatique et la mise en place des plus grands clusters GPU au monde », indique la firme dans un communiqué.
« Grok 5 est actuellement en phase de formation, et nous nous concentrons sur le lancement de nouveaux produits innovants destinés aux consommateurs et aux entreprises qui exploitent la puissance de Grok, Colossus et X pour transformer notre façon de vivre, de travailler et de jouer », poursuit-elle.
Grok continue de gagner en influence. Sélectionné en tant que chatbot principal dans la plateforme de prédiction Polymarket, il est également déployé dans les écoles publiques du Salvador en tant qu'outil éducationnel. Il s'agit aussi du modèle utilisé par les employés du Pentagone, aux États-Unis.
Les controverses se succèdent
Cette nouvelle levée de fonds intervient alors que xAI est plongée dans plusieurs controverses. Ses immenses data centers à Memphis, qui utilisent des turbines à gaz naturel comme source d'énergie, ont suscité l'inquiétude de nombreux résidents voisins, car les émissions affectent directement la qualité de l'air dans la zone, majoritairement peuplée par des personnes de la communauté afro-américaine.
L'IA est aussi sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines, de nombreux utilisateurs lui demandant de retoucher des photographies de femmes et de mineurs pour les faire apparaître nus. Plutôt que de modifier son modèle, xAI blâme les personnes qui émettent les requêtes. En conséquence, plusieurs pays dont le Royaume-Uni, la France, l'Union européenne (UE), la Malaisie et l'Inde ont entamé une enquête.