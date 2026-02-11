Concrètement, le booster a d'abord été pressurisé à température ambiante, avant que ses réservoirs ne soient remplis à plusieurs reprises avec de l'azote liquide ultra-froid. Celui-ci sert de substitut au méthane et à l'oxygène liquides qui alimenteront la fusée en vol. Pendant six jours, le lanceur a ainsi subi plusieurs cycles de refroidissement intense et de montée en pression, afin de simuler les conditions réelles d'une mission.