Si Starship a effectivement réussi ses deux derniers tests, ce n'est pas le cas des trois précédents qui se sont tous soldés par une explosion. Des échecs qui ne sont pas passés inaperçus à la NASA, qui a sélectionné la mégafusée en tant qu'alunisseur dans le cadre du programme Artemis. Car le temps presse : l'agence spatiale américaine ne veut surtout pas perdre son avance sur la Chine.