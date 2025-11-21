Pour rappel, le premier étage est équipé de 33 Raptor 3, plus puissants et plus fiables que leurs prédécesseurs, qui offriront une poussée accrue et surtout, une réduction des risques lors du décollage et du retour. Le colosse de 71 mètres est en outre doté d'un système de séparation à chaud qui permettra au deuxième étage d'allumer ses moteurs avant même la séparation d'avec le booster. De quoi réduire significativement la perte de vitesse entre les deux phases du vol.