On commence à y voir plus clair sur le projet « macrohard » porté par l'entreprise IA d'Elon Musk, xAI. Le milliardaire a en effet commencé à discuter de sa nouvelle ambition. Microhard serait une entreprise spécialisée dans la conception d'absolument n'importe quel type de produits, dont elle déléguerait ensuite la production à des partenaires.

« Notre objectif est de créer une entreprise capable de tout faire, à l'exception de la fabrication directe d'objets physiques, mais qui pourra le faire indirectement, à l'instar d'Apple qui confie la fabrication de ses téléphones à d'autres entreprises » a-t-il ainsi précisé.