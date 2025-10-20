Un nouveau projet, du nom de Macrohard, prend forme du côté de xAI, l'entreprise d'IA d'Elon Musk. Et la cible n'est rien moins que Microsoft.
L'intelligence artificielle à l'avenir pourrait bien remplacer de nombreux métiers, mais aussi pouvoir rendre obsolètes des entreprises et leur mode de fonctionnement. Et on peut compter sur Elon Musk, dont les modèles d'intelligences développés par son entreprise xAI - et déjà mis à l'usage pour divers projets comme Grokipedia -, pour développer des applications à la technologie.
Macrohard, le nouveau projet ambitieux de xAI
On commence à y voir plus clair sur le projet « macrohard » porté par l'entreprise IA d'Elon Musk, xAI. Le milliardaire a en effet commencé à discuter de sa nouvelle ambition. Microhard serait une entreprise spécialisée dans la conception d'absolument n'importe quel type de produits, dont elle déléguerait ensuite la production à des partenaires.
« Notre objectif est de créer une entreprise capable de tout faire, à l'exception de la fabrication directe d'objets physiques, mais qui pourra le faire indirectement, à l'instar d'Apple qui confie la fabrication de ses téléphones à d'autres entreprises » a-t-il ainsi précisé.
Un jeu mot de en forme de pied de nez à Microsoft
Mais l'ambition généralise est en fait une idée plus précise, et qui a déjà une cible. En effet, le nom de « Macrohard » est en fait un jeu de mot voulant aller à l'encontre de Microsoft, « Macro » étant utilisé à l'inverse de « Micro », et « hard » en opposition à « soft ».
L'objectif serait de concurrencer Microsoft en développant une activité de production de logiciels utilisant des agents IA. Dans le cas le plus ambitieux de tous, le projet Macrohard permettrait de remplacer le système d'exploitation Windows par un ensemble d'agents IA, qui effectueraient les tâches nécessaires. Un nouveau projet qui serait permis par le supercalculateur Colossus II, qui tourne grâce à plusieurs millions de GPU NVIDIA.