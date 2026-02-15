Le Wall Street Journal précise que « les outils d'IA peuvent servir à de nombreuses applications, allant de la synthèse de documents au pilotage de drones autonomes ». Entre ces deux extrêmes, il y a un monde. Pour analyser des rapports de renseignement pour préparer une mission on n'engage pas les mêmes responsabilités que pour calculer des trajectoires de frappe ou identifier des cibles en temps réel. Anthropic refuse de détailler le rôle exact de Claude. Cette opacité protège l'entreprise juridiquement : tant que personne ne sait ce que Claude a fait précisément, personne ne peut prouver qu'une ligne a été franchie.

Anthropic a construit toute sa réputation sur la sécurité de l'IA, la transparence, les limites claires. Dario Amodei a multiplié les tribunes pour réclamer plus de régulation que ses concurrents. OpenAI et Google viennent d'ailleurs de rejoindre une plateforme militaire utilisée par trois millions de personnes. ChatGPT et Gemini y servent à l'analyse de documents, à la génération de rapports, au soutien à la recherche. Des usages déclarés, documentés, non létaux.

Anthropic vend désormais Claude à l'armée américaine sans dire ce qu'il fait réellement. Où commence l'usage létal d'une IA ? Quand elle analyse des données ? Quand elle recommande une cible ? Quand elle calcule des trajectoires ? Le contrat de 200 millions autorise à « adapter les restrictions ». Mais « adapter » ne veut rien dire de précis. L'administration Trump a même envisagé d'annuler le contrat si Anthropic continuait à bloquer certains usages, comme l'avait rapporté le Wall Street Journal. Anthropic maintient que toute utilisation doit respecter ses politiques.

Les deux parties communiquent sur leurs principes, mais personne ne dit ce qui s'est réellement passé à Caracas. Ce flou technique permet à Anthropic de tenir un double discours : vendre à l'armée tout en affirmant respecter ses règles éthiques.