Quelle est l'entreprise tech la plus performante dans l'IA aujourd'hui ? Depuis la sortie de Gemini 3, on pourrait dire assez tranquillement que c'est Google. Et la firme de Mountain View met son savoir à disposition des forces militaires des États-Unis à travers un nouvel outil officialisé cette semaine : GenAI.mil.

Si l'on en croit celui qui dirige le fameux nouveau département de la « Guerre » (même si le changement de nom n'est pas encore totalement officiel), Pete Hegseth, cet outil va permettre d'offrir le meilleur de l'IA à tous les soldats américains. « Cette plateforme met les modèles d'IA les plus puissants au monde directement entre les mains de chaque soldat américain », a-t-il ainsi affirmé dans un message posté sur X.