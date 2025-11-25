Avec ces investissements, Amazon se pose comme un partenaire privilégié du gouvernement américain dans son utilisation de l'IA dans de nombreux secteurs critiques pour Washington.

« Cet investissement transformera les missions essentielles du gouvernement américain et de la base industrielle, allant de la sécurité nationale à la recherche scientifique et à l'innovation, en passant par le développement de systèmes autonomes, la cybersécurité, l'innovation énergétique et la recherche dans le domaine de la santé, positionnant ainsi les États-Unis à la pointe de la prochaine génération de découvertes informatiques » promet ainsi l'entreprise fondée par Jeff Bezos.

Amazon ne sera pas la première entreprise à offrir ses services au gouvernement américain. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a ainsi depuis déjà un certain temps passé des contrats avec Washington, dont notamment un contrat important avec le département de la Défense.