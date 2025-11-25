C'est au tour d'Amazon d'annoncer des investissements pharaoniques dans les infrastructures IA. Pour le plus grand bonheur de Washington !
L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi une liste assez incroyable d'annonces d'investissements immenses dans des infrastructures. On a eu ça du côté de Meta en début d'année, et bien évidemment avec OpenAI, à l'origine ed multiples contrats fous médiatisés ces derniers mois. Autant dire qu'une entreprise comme Amazon, déjà bien présente dans l'IA, ne pouvait pas ne pas avoir aussi son moment « waouh ».
Amazon annonce un programme d'investissements de 50 milliards de dollars
Les infrastructures pour développer et faire fonctionner les IA coûtent cher. C'est ce que confirme cette annonce d'Amazon, qui va investir une enveloppe globale de 50 milliards de dollars, dans le cadre d'un contrat passé avec le gouvernement américain.
Ces investissements vont permettre de construire des data centers ainsi que des supercalculateurs, avec des chantiers qui devront débuter l'an prochain. Ils permettront « d'ajouter près de 1,3 gigawatt de capacité d'intelligence artificielle et de supercalcul [supplémentaires]. »
Le géant de la tech va travailler pour le gouvernement américain
Avec ces investissements, Amazon se pose comme un partenaire privilégié du gouvernement américain dans son utilisation de l'IA dans de nombreux secteurs critiques pour Washington.
« Cet investissement transformera les missions essentielles du gouvernement américain et de la base industrielle, allant de la sécurité nationale à la recherche scientifique et à l'innovation, en passant par le développement de systèmes autonomes, la cybersécurité, l'innovation énergétique et la recherche dans le domaine de la santé, positionnant ainsi les États-Unis à la pointe de la prochaine génération de découvertes informatiques » promet ainsi l'entreprise fondée par Jeff Bezos.
Amazon ne sera pas la première entreprise à offrir ses services au gouvernement américain. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a ainsi depuis déjà un certain temps passé des contrats avec Washington, dont notamment un contrat important avec le département de la Défense.