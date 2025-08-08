Elle ne manque pas, par la même occasion, de brosser le président dans le sens du poil : « Cet effort concrétise un pilier essentiel du plan d'action sur l'IA de l'administration Trump en mettant à disposition de puissants outils d'IA dans l'ensemble du gouvernement fédéral afin que les travailleurs puissent passer moins de temps sur la paperasserie et les formalités administratives, et plus de temps à faire ce pour quoi ils sont venus dans le service public : servir le peuple américain ».