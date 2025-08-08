C'est une manœuvre surprenante, certes, mais hautement stratégique. OpenAI offre littéralement ChatGPT à « l'ensemble de la main-d'œuvre fédérale américaine ».
- OpenAI offre ChatGPT Enterprise gratuitement aux travailleurs fédéraux américains pour renforcer l'efficacité gouvernementale avec l'IA.
- Cela fait suite à un partenariat avec le département de la Défense, d'une valeur de 200 millions d'euros.
- Cette initiative positionne OpenAI au cœur des opérations du gouvernement, consolidant sa place dans le secteur de l'IA.
Au mois de juin, l'entreprise dirigée par Sam Altman présentait ChatGPT Gov, une version spécialisée de son chatbot conçue spécifiquement pour les agences gouvernementales américaines. Elle offre un accès sécurisé et efficace à des modèles et outils d'intelligence artificielle (IA) avancés, pensés pour répondre aux exigences strictes du gouvernement en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité.
Son premier contrat a été établi avec le département La Défense à hauteur de 200 millions d'euros. Cette nouvelle initiative, elle, est quasiment gratuite pour les autorités.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Tous les employés fédéraux vont avoir ChatGPT
Concrètement, OpenAI va fournir ChatGPT Enterprise à l'ensemble des travailleurs fédéraux américains pour 1 dollar symbolique, sur une période d'un an pour commencer. De quoi leur permettre d'utiliser les « modèles de pointe » de la start-up.
En plus de proposer des mesures de sécurité plus élevées que les autres dispositifs d'OpenAI, cette offre octroie un contrôle total sur les données organisationnelles. « Aider l'administration à mieux fonctionner - en rendant les services plus rapides, plus faciles et plus fiables - est un moyen essentiel de faire profiter tout le monde des avantages de l'IA », assure la société dans un communiqué de presse.
Elle ne manque pas, par la même occasion, de brosser le président dans le sens du poil : « Cet effort concrétise un pilier essentiel du plan d'action sur l'IA de l'administration Trump en mettant à disposition de puissants outils d'IA dans l'ensemble du gouvernement fédéral afin que les travailleurs puissent passer moins de temps sur la paperasserie et les formalités administratives, et plus de temps à faire ce pour quoi ils sont venus dans le service public : servir le peuple américain ».
Une démarche très maligne
Offrir quasiment gratuitement une plateforme si puissante au gouvernement n'est pas anodin. De cette manière, l'entreprise s'ancre au cœur de l’appareil d'État, crée une dépendance à ses outils et s’assure une place de choix dans les futures discussions sur la régulation de l'IA.
Cette annonce tombe également à un moment opportun, alors que la firme vient tout juste d'annoncer GPT-5, son plus récent et puissant modèle de langage, dans un écosystème de plus en plus concurrentiel. Dans le même temps, une opération de vente d'actions actuellement en préparation valoriserait OpenAI à… 500 millions de dollars ! Elle deviendrait ainsi la société privée la plus valorisée au monde.