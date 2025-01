Le projet prévoit l'installation d'un modèle d'intelligence artificielle sur le superordinateur du Laboratoire national de Los Alamos (Nouveau-Mexique). Il est notamment connu pour son rôle historique dans le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a abouti à la création de la bombe atomique.

Aujourd'hui, il est encadré par le Département de l'Énergie des États-Unis et continue à jouer un rôle fondamental dans le domaine de la sécurité nucléaire, bien que ses domaines d'activités se soient étendus.

Cette nouvelle ressource technologique sera partagée entre trois institutions majeures : Los Alamos, Lawrence Livermore (Californie) et Sandia National Laboratories (Nouveau-Mexique et Californie). Cette mise en commun des capacités technologiques permettra d'accélérer diverses initiatives dans le domaine de la sécurité nucléaire. Les trois laboratoires de recherche sont parmi les plus stratégiques du pays et ont deux missions principales : assurer la sûreté et la fiabilité de l'arsenal nucléaire américain et prévenir la prolifération des armes nucléaires.