Sam Altman, PDG d'OpenAI, justifie cette orientation en évoquant la nécessité de « protéger le personnel militaire américain » et de « permettre à la communauté de la sécurité nationale de comprendre et d'utiliser cette technologie de manière responsable pour garantir la sécurité des citoyens ». De son côté, Brian Schimpf, cofondateur et PDG d'Anduril, met en avant l'expertise d'OpenAI pour répondre aux « lacunes urgentes en matière de défense aérienne à travers le monde ».