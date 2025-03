C'est pour toutes ces raisons que Dario Amodei appelle le gouvernement américain à prendre des mesures pour renforcer la protection des entreprises d'IA. Il estime que des actions concrètes sont nécessaires pour empêcher la fuite de technologies stratégiques.

L'une des recommandations d'Anthropic concerne une collaboration plus étroite entre les entreprises technologiques et les agences de renseignement. Cette mesure permettrait d'identifier les menaces potentielles et de déployer des protocoles de sécurité adaptés. Le papa de Claude insiste également sur l'importance d'un contrôle renforcé des exportations de matériels liés à l'IA, notamment les semi-conducteurs, afin de limiter l'accès à ces technologies par des états concurrents.

Le débat sur ces mesures divise les experts, comme le rapporte Wired. Certains considèrent qu'une restriction des exportations et un renforcement de la sécurité sont indispensables pour protéger l'industrie technologique américaine. D'autres estiment qu'une collaboration internationale sur l'IA pourrait être une solution plus efficace à long terme. Ils mettent en avant le risque d'une course aux armements technologiques qui pourrait résulter d'un isolement excessif.