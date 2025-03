Cependant, cette volonté de domination pourrait se retourner contre les États-Unis et le reste du monde. En se focalisant uniquement sur la compétition et la course à la performance, le risque est de négliger les aspects cruciaux de la sécurité et de la coopération internationale. Schmidt n'est pas le seul à exprimer ces craintes. De nombreux experts appellent à un débat public et à une régulation accrue pour encadrer le développement de l'IA et prévenir les conflits.

L'appel d'Eric Schmidt à une coopération mondiale résonne comme un avertissement face aux dangers d'une course à l'IA non maîtrisée. Alors que les avancées technologiques s'accélèrent, la question de la gouvernance de l'IA devient de plus en plus urgente. Saurons-nous saisir cette opportunité pour construire un avenir plus sûr et plus collaboratif ? L'avenir nous le dira.