Les IA ont pris d'assaut la planète depuis environ deux ans, avec des modèles de langage de plus en plus avancés. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent aussi fournir de nombreux contenus dangereux, raison pour laquelle les développeurs tâchent de faire en sorte qu'il soit le plus difficile possible d'utiliser les IA à des fins malveillantes.

Malheureusement, l'IA R1 de DeepSeek n'est pas aussi bien protégée que les autres dans ce domaine, si l'on en croit le Wall Street Journal. Les journalistes du média américain, faisant suite à la découverte des chercheurs de la fameuse Unit 42, ont ainsi réussi à obtenir de R1 qu'il écrive un mail de phishing contenant un malware, ou qu'il propose des instructions afin de mener une attaque biologique.