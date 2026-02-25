Résultat, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, Pete Hegseth a lancé un ultimatum à Anthropic. Si d'ici vendredi 27 février, la société n'a pas fait tomber les barrières éthiques posées autour des deux cas précédemment cités, elle s'expose à de dures représailles.

Le Pentagone pourrait ainsi invoquer le Defense Production Act, datant de 1950, dont le Titre 1 donne l'autorité au président de la République de contraindre les entreprises privés d'accepter et de donner la priorité à des contrats portant sur des biens qui auront été considérés comme « critiques et stratégiques ». Autre outil à sa disposition, l'administration Trump pour considérer Anthropic comme « un risque pour la chaîne d'approvisionnement », sanction rare pour une entreprise américaine et qui pourrait réduire fortement son activité avec le gouvernement américain.

Du côté d'Anthropic, on essaie de garder la tête froide, comme le montre le communiqué publié. « Nous avons poursuivi nos discussions de bonne foi au sujet de notre politique d'utilisation afin de garantir qu'Anthropic puisse continuer à soutenir la mission de sécurité nationale du gouvernement, conformément à ce que nos modèles peuvent accomplir de manière fiable et responsable » explique ainsi l'entreprise. Mais pourra-t-elle résister longtemps, dans ce combat à la David contre Goliath ?