Rien ne va plus entre l'armée américaine et Anthropic. Le conflit est tel qu'un ultimatum vient d'être lancé au visage du papa de Claude !
C'est une vraie crise que connaît ces derniers temps Anthropic. Contrairement à ses grands rivaux, la société qui a donné naissance au chatbot Claude émet en effet des réserves quant à l'utilisation de ses technologies par l'armée américaine. Et ce, au point où l'on en était arrivé à la mi-février à l'affrontement public entre la société et le Pentagone. Depuis, une rencontre au sommet a été programmée pour aplanir la situation. Sans succès semble-t-il !
Anthropic continue de refuser certaines utilisations malgré la rencontre avec Pete hegseth
Ce mardi 24 février, Dario Amodei, boss d'Anthropic, rencontrait le secrétaire à la Défense des États-Unis Pete Hegseth. Au menu de l'entretien, l'utilisation des technologies IA de l'entreprise, que le Pentagone voudrait pouvoir utiliser sans limite.
Or, si, d'après AP News, la rencontre a été cordiale, elle a tout de même achoppé sur les deux usages que refuse toujours Anthropic. Le premier est l'utilisation de ses modèles IA pour des systèmes dédiés à des opérations militaires entièrement autonomes, le second lui concerne la surveillance domestique de masse de citoyens américains.
L'entreprise a jusqu'à vendredi pour coopérer
Résultat, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, Pete Hegseth a lancé un ultimatum à Anthropic. Si d'ici vendredi 27 février, la société n'a pas fait tomber les barrières éthiques posées autour des deux cas précédemment cités, elle s'expose à de dures représailles.
Le Pentagone pourrait ainsi invoquer le Defense Production Act, datant de 1950, dont le Titre 1 donne l'autorité au président de la République de contraindre les entreprises privés d'accepter et de donner la priorité à des contrats portant sur des biens qui auront été considérés comme « critiques et stratégiques ». Autre outil à sa disposition, l'administration Trump pour considérer Anthropic comme « un risque pour la chaîne d'approvisionnement », sanction rare pour une entreprise américaine et qui pourrait réduire fortement son activité avec le gouvernement américain.
Du côté d'Anthropic, on essaie de garder la tête froide, comme le montre le communiqué publié. « Nous avons poursuivi nos discussions de bonne foi au sujet de notre politique d'utilisation afin de garantir qu'Anthropic puisse continuer à soutenir la mission de sécurité nationale du gouvernement, conformément à ce que nos modèles peuvent accomplir de manière fiable et responsable » explique ainsi l'entreprise. Mais pourra-t-elle résister longtemps, dans ce combat à la David contre Goliath ?