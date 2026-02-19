Francis7

Dans une guerre qui se veut moderne, on essaie d’éviter au maximum de tuer des civils. Mais il y a de nouveaux venus dans l’échiquier comme les drones et les IA. Alors on essaie de rebattre les cartes et de s’efforcer de respecter certains principes. Mais c’est une guerre, alors ce n’est pas comme respecter le code civil, toutes les réglementations ni le code la route. Le risque zéro n’existe pas On ne peut qu’observer quelles que soient nos opinions qui sont propres à notre culture.