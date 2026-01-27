Mel92

Ce monsieur a tout à fait raison, il y a un risque réel à laisser les IA « acquérir » des connaissances trop pointues.

À titre d’exemple, je cherchais il y a quelques mois à réaliser un traitement chimique sur des métaux dans le cadre d’un hobby. Pour celà j’avais besoin d‘acide sulfurique concentré. Or la vente de ce produit chimique est interdite aux particuliers dans l’UE depuis 2005 car c’est un précurseur d’explosifs. Je ne connais rien à la chimie, mais grâce à des discussions approfondies (elle était initialement réticente à m’aider) avec une IA (Mistral dans mon cas), j’ai pu apprendre comment il était possible de concentrer l’acide dilué que l’on peut acheter à Casto et ainsi obtenir le produit désiré. Cette petite expérience montre que les IA peuvent mettre à disposition de n’importe qui (moi en l’occurence) des technologies normalement réservées à des spécialistes responsables. C’est facheux…