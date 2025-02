Francis7

Je pense que de la même manière que les Etats-Unis veulent un contrôle national de TikTok, qui appartient à un groupe privé, par rapport à certaines suspicions sécuritaires, ils devraient également réguler le déploiement, la disponibilité et les capacités de l’IA à travers le monde et les cultures. Certaines cultures veulent se protéger des influences et incitations possibles de l’IA chez leurs populations alors réciproquement et en amont de même nos cultures apparentées doivent chercher aussi à se protéger.