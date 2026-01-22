La possibilité d'exporter des puces NVIDIA H200 en Chine n'émeut pas seulement des spécialistes américains de la défense. Certains géants américains de l'intelligence artificielle n'apprécient pas non plus.
La question de l'exportation de puces NVIDIA H200 est aujourd'hui assez compliquée, avec une autorisation relative donnée par Washington, étonnamment bloquée pour le moment à Pékin. Mais malgré ce brouillard, il y a tout de même un consensus du côté des faucons de l'establishment américain, pour qui vendre des puces aussi puissantes équivaudrait à aider un rival systémique. Une position qui est aussi partagée par certains dans le secteur privé.
Le patron d'Anthropic contre l'export de puces NVIDIA H200 en Chine
Offrir des puces H200 à la Chine, c'est lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans son développement dans l'IA, en somme, c'est presque lui donner des armes. C'est en tout cas la position du patron d'Anthropic, la société qui a créé l'IA Claude, Dario Amodei.
Interrogé sur cette question sur Bloomberg Television, il a expliqué que pour lui, « c'est un peu comme vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord et s'en vanter en disant : "oui, c'est Boeing qui a fabriqué le conteneur" ».
Dario Amodei est très critique du côté accomodant de Jensen Huang avec la Chine
Une intervention qui n'a rien de mots lancés en l'air. Dans cette phrase, Dario Amodei a une cible bien précise, en atteste la suite de son message : « non, je ne citerai personne en particulier, mais je dirais simplement que cette politique est inacceptable. »
Ici, il fait référence à Jensen Huang, patron de NVIDIA et grand défenseur de la vente de GPU avancés à la Chine - ce qui est évidemment dans son intérêt immédiat. Jensen Huang défend la position selon laquelle se fermer à la Chine pousserait celle-ci à mettre tous ses efforts dans la construction de solutions locales, ce qui la pousserait in fine à devenir indépendante des État-Unis. Or, pour Dario Amadeoi, Jensen Huang « raconte des histoires », tant il y aurait encore aujourd'hui un grand fossé entre les performances des meilleures puces chinoises, et celles de la dernière génération Blackwell de NVIDIA.