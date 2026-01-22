Une intervention qui n'a rien de mots lancés en l'air. Dans cette phrase, Dario Amodei a une cible bien précise, en atteste la suite de son message : « non, je ne citerai personne en particulier, mais je dirais simplement que cette politique est inacceptable. »

Ici, il fait référence à Jensen Huang, patron de NVIDIA et grand défenseur de la vente de GPU avancés à la Chine - ce qui est évidemment dans son intérêt immédiat. Jensen Huang défend la position selon laquelle se fermer à la Chine pousserait celle-ci à mettre tous ses efforts dans la construction de solutions locales, ce qui la pousserait in fine à devenir indépendante des État-Unis. Or, pour Dario Amadeoi, Jensen Huang « raconte des histoires », tant il y aurait encore aujourd'hui un grand fossé entre les performances des meilleures puces chinoises, et celles de la dernière génération Blackwell de NVIDIA.