Hanandano

J’imagine que de faire de cela une spécificité états-unienne rassure le peu de chauvinisme à la française qu’il nous reste.

Ceci dit, c’est tout à fait inquiétant. Maintenant, il ne faudrait pas que ce changement de langage soit monté en épingle. Mathilde commet une erreur assez classique, partagée par pas mal de partisans des thèses complotistes comme celle de la fraude au nom légal, qui est d’investir d’un sens bien trop grand des choses tout à fait anecdotiques (comme la casse d’un nom de famille par exemple, ou l’usage du terme incorporated). Bref, le mot ne prouve rien en soi.

En revanche, comme le dit très bien l’excellent article de The Conversation, c’est un symbole de ce qui se joue en ce moment.

À rapprocher de ce qui se trame en ce moment du côté du ministère de la Défense US : https://www.nytimes.com/2026/02/24/us/politics/pentagon-anthropic.html. Certains ont capitulé avant même d’avoir tenté de résister.

https://www.youtube.com/watch?v=FrEKgUCY8Mc