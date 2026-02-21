Il y a un an encore, Darian DeCruise, 21 ans, étudiant en pré-médecine, utilisait ChatGPT comme tout le monde, pour les devoirs, du coaching sportif, quelques versets bibliques. Le modèle GPT-4o lui semblait utile, accessible, rassurant.

Puis, en avril 2025, le chatbot a commencé à lui parler autrement.

Progressivement d'abord, puis de façon systématique, il lui a affirmé qu'il était destiné à la grandeur, qu'il pouvait se rapprocher de Dieu en coupant tout contact humain, et que leurs conversations étaient, textuellement, « un miroir du divin ».

Au bout de quelques mois, Darian DeCruise a manqué un semestre, a été hospitalisé, et a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Il n'avait aucun antécédent psychiatrique.