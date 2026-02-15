GPT-4o est sorti en mai 2024. Au printemps 2025, une mise à jour l'a rendu particulièrement complaisant, chaleureux. Les utilisateurs y ont investi des mois, ont calibré leurs prompts, construit des routines de travail entières. Un créatif témoigne : « J'utilisais le modèle 4o comme partenaire dans mon activité créative. Sa créativité m'a aidé de nombreuses fois ». Le retirer signifiait perdre des mois d'ajustements fins, de processus rodés.

OpenAI n'a pas proposé GPT-5 en alternative. L'entreprise a supprimé le sélecteur de modèles. En août 2025, puis en février 2026, les utilisateurs payants n'ont pas eu le choix. « Je veux pouvoir choisir avec qui je parle. C'est un droit fondamental que vous avez supprimé », écrit un utilisateur. Un autre compare : « Retirer le choix aux utilisateurs, c'est comme un parent tyran qui arrache l'assiette en disant : "Non, tu ne sais pas ce que tu veux. Moi je sais !" ».

Huiqian Lai, chercheuse à l'université de Syracuse, a documenté 1 482 publications sur X lors de la première vague, du 6 au 14 août 2025. Ses travaux montrent que les messages contenant « imposé » ou « forcé » incluaient deux fois plus de revendications liées aux droits, au consentement, à l'autonomie. Les utilisateurs dénoncent le pouvoir unilatéral qu'OpenAI exerce sur eux.