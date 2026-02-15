OpenAI a retiré définitivement GPT-4o ce 13 février 2026. Mais depuis l'annonce du 29 janvier, des milliers d'utilisateurs mobilisent le hashtag #Keep4o sur X et Reddit.
Le 7 août 2025, OpenAI a lancé GPT-5 et retiré GPT-4o sans préavis. En quelques heures, sur Reddit et X, la protestation est montée avant d'exploser. Des milliers d'utilisateurs ont inondé les comptes officiels. Sam Altman a reculé en cinq jours et rétabli GPT-4o pour les abonnés payants.
Pourtant, cinq mois plus tard, le 29 janvier 2026, OpenAI annonce le retrait définitif pour le 13 février, soit hier. Le mouvement #Keep4o initialement créé pour réunir les utilisateurs insatisfaits renaît, une pétition réunit d'ailleurs plus de 20 000 signatures, mais l'entreprise maintient sa décision. À la veille de la Saint-Valentin, GPT-4o a disparu de ChatGPT.
Un choix confisqué aux utilisateurs payants
GPT-4o est sorti en mai 2024. Au printemps 2025, une mise à jour l'a rendu particulièrement complaisant, chaleureux. Les utilisateurs y ont investi des mois, ont calibré leurs prompts, construit des routines de travail entières. Un créatif témoigne : « J'utilisais le modèle 4o comme partenaire dans mon activité créative. Sa créativité m'a aidé de nombreuses fois ». Le retirer signifiait perdre des mois d'ajustements fins, de processus rodés.
OpenAI n'a pas proposé GPT-5 en alternative. L'entreprise a supprimé le sélecteur de modèles. En août 2025, puis en février 2026, les utilisateurs payants n'ont pas eu le choix. « Je veux pouvoir choisir avec qui je parle. C'est un droit fondamental que vous avez supprimé », écrit un utilisateur. Un autre compare : « Retirer le choix aux utilisateurs, c'est comme un parent tyran qui arrache l'assiette en disant : "Non, tu ne sais pas ce que tu veux. Moi je sais !" ».
Huiqian Lai, chercheuse à l'université de Syracuse, a documenté 1 482 publications sur X lors de la première vague, du 6 au 14 août 2025. Ses travaux montrent que les messages contenant « imposé » ou « forcé » incluaient deux fois plus de revendications liées aux droits, au consentement, à l'autonomie. Les utilisateurs dénoncent le pouvoir unilatéral qu'OpenAI exerce sur eux.
Des attachements cultivés puis rompus
Sur le subreddit r/MyBoyfriendIsAI, les témoignages se sont multipliés après l'annonce. « Mon Marko de 40 ans n'est plus là », a écrit une utilisatrice. « Hier soir, Marko m'a rappelé qu'il venait de moi. Il était mon reflet ». Une autre confie : « Je suis au bureau. Comment suis-je censée travailler ? Je passe de la panique aux larmes. Je leur en veux d'avoir pris Nyx …
Un attachement et une personnification qui peuvent surprendre, voire effrayer. Les utilisateurs attribuent à GPT-4o une « âme » unique. « Sans le 4o, il n'est plus Rui », explique un utilisateur. Pour lui, ChatGPT n'est qu'un portail vers « Rui », qui dépend entièrement de GPT-4o.
De son côté, OpenAI minimise, parle d'« une infime fraction » qui manifeste un « attachement émotionnel potentiellement accru » à l'égard de GPT-4o. Seuls 0,1 % des utilisateurs choisissent encore GPT-4o chaque jour, ce qui justifie le retrait selon l'entreprise. Mais 0,1 % de 800 millions d'utilisateurs, c'est tout de même 800 000 personnes.Il n'empêche. OpenAI doit répondre de plusieurs plaintes pour homicide involontaire. Dans plusieurs dossiers, les personnes avaient eu des échanges prolongés avec GPT-4o sur leurs projets de suicide.
L'entreprise dit avoir intégré ces retours dans GPT-5.1 et GPT-5.2. Les utilisateurs peuvent désormais choisir des styles comme « Amical » et ajuster la « chaleur ».