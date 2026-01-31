OpenAI va faire un grand ménage de ses modèles IA durant ce mois de février. Dont l'un qui avait été plebiscité à sa sortie !
ChatGPT a connu plusieurs nouvelles versions dernièrement, OpenAI ayant été obligé de passer une nouvelle vitesse afin de tenter de rattraper Google, dont le modèle Gemini 3 a ébloui la planète à sa sortie. On a ainsi vu coup sur coup sortir à la fin de l'année dernière GPT-5.1 puis GPT-5.2. Des modèles qui seront très bientôt les seuls accessibles quand vous entamerez une discussion avec le chatbot d'OpenAI.
De nombreux modèles vont suivre GPT-5 dans l'oubli à partir du 13 février prochain
Le 13 février prochain sera une date importante chez OpenAI. Et non pas seulement parce que ce sera la veille de la Saint-Valentin. La firme de Sam Altman a en effet publié un billet de blog dans lequel elle annonce qu'à cette date, plusieurs modèles de langage seront supprimés du chatbot.
GPT-4o, o4-mini, GPT-4.1 et GPT-4.1 mini vont ainsi disparaître de l'interface. À l'origine, OpenAI avait programmé la seule fin de GPT-5 (Instant et Thinking) le 13 février, mais a finalement décider de se débarrasser d'un plus grand nombre de modèles.
GPT-4o, l'ami qui manquera
Dès la mi-février, il ne restera plus ainsi de disponible que GPT-5.2 Instant/Thinking (ainsi que la version Auto qui sélectionne par elle-même le modèle à utiliser). Dans la section Legacy, il restera les modèles GPT 5-1 Instant, GPT-5.1 Thinking et o3, alors que les abonnés de ChatGPT Pro pourront aussi bénéficier du meilleur produit actuel d'OpenAI, GPT-5.2 Pro.
Pour rappel, si OpenAI ne fait le tri qu'aujourd'hui, c'était suite à une polémique ayant eu lieu à la sortie de GPT-5. De nombreux utilisateurs avaient alors critiqué le nouveau modèle d'OpenAI, estimant que GPT-4o était plus créatif, et offrait une conversation plus chaleureuse. Le géant américain avait alors décidé de préserver le modèle, pour les abonnés payants. Le sursis n'aura donc duré que six mois !