Le 13 février prochain sera une date importante chez OpenAI. Et non pas seulement parce que ce sera la veille de la Saint-Valentin. La firme de Sam Altman a en effet publié un billet de blog dans lequel elle annonce qu'à cette date, plusieurs modèles de langage seront supprimés du chatbot.

GPT-4o, o4-mini, GPT-4.1 et GPT-4.1 mini vont ainsi disparaître de l'interface. À l'origine, OpenAI avait programmé la seule fin de GPT-5 (Instant et Thinking) le 13 février, mais a finalement décider de se débarrasser d'un plus grand nombre de modèles.