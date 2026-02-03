ChatGPT-4o tire sa révérence et vous ne vous en remettez pas ? Voici 4 manières d'anticiper la fin de ce modèle.
Les temps sont durs pour OpenAI ! Dans le viseur de l'autorité de la concurrence, la firme, qui perd de plus en plus de terrain face à Gemini, est guettée par la faillite. Mais elle ne baisse pas les bras : elle a récemment intégré Malwarebytes dans ChatGPT et prépare activement l'arrivée de la pub dans son chatbot.
Pour réduire ses coûts, OpenAI a aussi annoncé le retrait de GPT-4o pour le 13 février prochain. Vous préfériez ce modèle à GPT-5.2 ? Voici les options qui s'offrent à vous.
1. Faites entendre votre voix
Vous ne voulez pas qu'OpenAI mette fin à votre modèle favori ? Criez-le haut et fort ! Vous trouverez sur le site Change.org la pétition suivante : « Nous demandons à OpenAI de revenir sur sa décision de retirer GPT-4o pour les abonnés payants. Si OpenAI souhaite poursuivre avec GPT-5 comme version par défaut, nous exigeons la mise en place d'un bouton « Legacy Access » (accès hérité) ou d'un « mode classique » dédié permettant aux utilisateurs Plus, Team et Enterprise de continuer à utiliser GPT-4o indéfiniment. » Qui sait, OpenAI vous écoutera peut-être…
2. Améliorez vos requêtes
Beaucoup d'utilisateurs estiment que GPT-5.2 est moins intuitif que GPT-4o, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être amélioré. Listez vos requêtes favorites et comparez les résultats produits par ce nouveau modèle. Corrigez ensuite votre texte pour affiner vos instructions et obtenir une réponse similaire à GPT-4o. C'est, certes, plus laborieux, mais vous pourrez obtenir des réponses proches de vos habitudes.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
3. Personnalisez le comportement de ChatGPT
En l'absence de GPT-4o, il est tout à fait possible d'adapter le comportement de ChatGPT à vos besoins. Pour cela, cliquez sur votre image de profil (visible en bas à gauche de l'écran sur la version web, par exemple) et appuyez sur « Personnalisation ». Activez ensuite l'option « Activer la personnalisation » et, dans le champ « Instructions personnalisées », demandez à l'outil d'adopter le ton et le comportement de GPT-4o.
4. Allez voir ailleurs
Alors qu'OpenAI s'apprête à tourner la page GPT-4o, la résistance s'organise : refusant de dire adieu au fameux modèle, le site 4o-revival propose, par exemple, le gros de ses fonctionnalités dans une interface un peu différente. Il est possible de faire des recherches web, de verser des fichiers, de générer des images et bien plus encore. Hélas, la version gratuite est limitée à 15 messages par jour.
Cette solution ne vous convient pas ? En désespoir de cause, vous pouvez aussi aller voir ce que propose la concurrence.