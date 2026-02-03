Vous ne voulez pas qu'OpenAI mette fin à votre modèle favori ? Criez-le haut et fort ! Vous trouverez sur le site Change.org la pétition suivante : « Nous demandons à OpenAI de revenir sur sa décision de retirer GPT-4o pour les abonnés payants. Si OpenAI souhaite poursuivre avec GPT-5 comme version par défaut, nous exigeons la mise en place d'un bouton « Legacy Access » (accès hérité) ou d'un « mode classique » dédié permettant aux utilisateurs Plus, Team et Enterprise de continuer à utiliser GPT-4o indéfiniment. » Qui sait, OpenAI vous écoutera peut-être…