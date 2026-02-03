Malwarebytes s'appuie sur quatre outils distincts. Le premier analyse la réputation des liens en détectant notamment les domaines créés il y a moins de 30 jours et en suivant les redirections. Le second vérifie les numéros de téléphone en les confrontant aux bases de spam, avec une identification de l'opérateur et de la zone géographique. Le troisième contrôle les adresses email pour repérer les domaines associés au phishing. Enfin, le dernier effectue une recherche WHOIS laquelle extrait les données d'enregistrement des noms de domaine : dépositaire du nom de domaine, date de création, ou contact en cas d'abus.

Au-delà de cette analyse, Malwarebytes utilise sa base de renseignements sur les menaces. Celle-ci est constamment alimentée par les données collectées auprès de millions d'appareils protégés dans le monde. Lorsqu'un utilisateur signale un contenu suspect via ChatGPT, celui-ci vient donc lui aussi enrichir cette base, et participe à l'amélioration globale de la détection. Le service est disponible partout où ChatGPT Apps est déployé, sans surcoût pour les utilisateurs du chatbot.

ChatGPT compte actuellement 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, dont 800 à 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, pour 123,5 millions d'utilisateurs quotidiens. La fonctionnalité Apps a été lancée en octobre 2025, elle est donc très récente. Il n'empêche que Malwarebytes semble avoir joué un bon coup sur ce point, non seulement pour renforcer son système de détection, mais aussi en termes de visibilité et pour attirer de potentiels clients pour sa suite Malwarebytes Premium.