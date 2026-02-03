L'éditeur américain Malwarebyte, spécialisé dans les solutions de cybersécurité, annonce son intégration au sein de ChatGPT. Il devient alors le premier antivirus à déployer son expertise directement dans l'interface du chatbot d'OpenAI.
Un analyste anti-scam pour ChatGPT
Malwarebytes propose désormais son service de détection d'arnaques directement dans ChatGPT. L'entreprise californienne met son moteur d'analyse des menaces à disposition des utilisateurs du chatbot, sans qu'ils aient besoin de quitter leur fenêtre de discussion. Pour l'utiliser, il suffit de mentionner @Malwarebytes et de demander si un contenu suspicieux est une arnaque pour obtenir une réponse argumentée sur la nature potentiellement dangereuse d'un message, d'un lien ou d'un numéro de téléphone inconnu.
L'activation de Malwarebytes est relativement simple : rendez-vous au sein de la section Apps de ChatGPT, recherchez Malwarebytes, puis activez la connexion. Une fois cette manipulation effectuée, l'utilisateur peut soumettre n'importe quel contenu douteux : un SMS, un email, un message privé reçu sur les réseaux sociaux. L'outil décortique le contenu en pointant les signaux d'alerte caractéristiques du phishing, explique pourquoi un élément pose problème et indique les mesures à prendre pour se protéger.
Malwarebytes s'appuie sur quatre outils distincts. Le premier analyse la réputation des liens en détectant notamment les domaines créés il y a moins de 30 jours et en suivant les redirections. Le second vérifie les numéros de téléphone en les confrontant aux bases de spam, avec une identification de l'opérateur et de la zone géographique. Le troisième contrôle les adresses email pour repérer les domaines associés au phishing. Enfin, le dernier effectue une recherche WHOIS laquelle extrait les données d'enregistrement des noms de domaine : dépositaire du nom de domaine, date de création, ou contact en cas d'abus.
Au-delà de cette analyse, Malwarebytes utilise sa base de renseignements sur les menaces. Celle-ci est constamment alimentée par les données collectées auprès de millions d'appareils protégés dans le monde. Lorsqu'un utilisateur signale un contenu suspect via ChatGPT, celui-ci vient donc lui aussi enrichir cette base, et participe à l'amélioration globale de la détection. Le service est disponible partout où ChatGPT Apps est déployé, sans surcoût pour les utilisateurs du chatbot.
ChatGPT compte actuellement 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, dont 800 à 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, pour 123,5 millions d'utilisateurs quotidiens. La fonctionnalité Apps a été lancée en octobre 2025, elle est donc très récente. Il n'empêche que Malwarebytes semble avoir joué un bon coup sur ce point, non seulement pour renforcer son système de détection, mais aussi en termes de visibilité et pour attirer de potentiels clients pour sa suite Malwarebytes Premium.
- moodEssai 14 jours
- devices1 appareil
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental