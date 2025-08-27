Les experts en sécurité inspectent le fonctionnement du chatbot. Une étude de Trend Micro en 2024 éclaire la réalité. Evil-GPT repose sur l’API OpenAI, qui subit des contournements par clés volées et prompts jailbreakés. L’utilisateur croit utiliser une plateforme autonome, mais le service repose sur une infrastructure existante.

Sur Hackforums, des témoignages relèvent les limites du système. Certains confirment que le bot produit des scripts ou emails simples, sans pouvoir gérer des tâches complexes. Les résultats restent standards, sans innovation technique majeure.

D’autres clones tournent dans le même réseau. Chaque version promet une génération rapide de commandes malveillantes à la demande. Derrière le battage commercial, les analystes notent que la plupart des scripts s’appuient sur des algorithmes généraux, rarement conçus pour la cybercriminalité. Depuis 2023, la production de scripts augmente, mais la qualité dépend avant tout du modèle IA exploité.

Les places de marché clandestines recensent ces outils en masse. WormGPT, FraudGPT, WolfGPT, entre autres, proposent des formules de différentes gammes allant de quelques dizaines à plusieurs milliers de dollars. Sur Telegram, des groupes réunissent plusieurs centaines d’utilisateurs intéressés. Le modèle commercial repose surtout sur la multiplication rapide des ventes et l’offre d’exclusivité plus que sur une différenciation technologique.

Les équipes sécurité observent une hausse du nombre d’e-mails de phishing et d’outils automatisés. Elles recommandent de considérer toute attaque comme potentiellement générée par un chatbot. Les dispositifs se modernisent pour détecter ces menaces plus rapidement.

Début 2024, le chercheur Alex Reibman évoque sur Twitter l’essor des « agentic malware » capables d’automatiser des attaques ciblées. Il rappelle que ces outils sont souvent limités par les API utilisées, tout en abaissant la barrière d’entrée de la cybercriminalité.