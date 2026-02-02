Onze questions portent sur le commerce agentique, ce nouveau mode d'achat où l'IA achète directement un objet, un billet d'avion ou autre, à votre place. L'Autorité veut comprendre quels secteurs basculeront en premier vers ce modèle. Ce qui est certain, c'est que tous les secteurs ne seront pas concernés au même rythme. Difficile en effet d'imaginer l'IA acheter un sac de luxe à 3 000 euros pour l'instant, mais commander automatiquement les croquettes du chat chaque mois semble bien plus réaliste. Le régulateur veut aussi comprendre le nouveau jeu de pouvoir entre marques et algorithmes. Comment Nike ou Carrefour peuvent-ils s'assurer d'être recommandés, admettons ? Et surtout, peuvent-ils interdire à une IA de proposer leurs produits ?