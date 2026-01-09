Francis7

Et en bonus, elle mémorise vos besoins réguliers, comme les croquettes du chat, et les anticipe.

Un exemple, mes soit disant besoins réguliers selon les sites marchands sont déjà malheureusement mémorisés comme tels et ils m’envoient des offres par email concernent des produits que j’ai déjà en ma possession ou des pages visitées qui n’ont pas retenu mon attention.

Pour illustrer, vous achetez un smartphone Samsung ou peu importe chez Amazon. Eh bien c’est mémorisé chez eux comme besoin régulier et ensuite vous êtes constamment sollicité par email pour acheter des smartphones Samsung, c’est à dire la même chose. On est plus à même, soi-même, d’identifier ses propres besoins. Qu’aurait fait cette IA ? Acheter indéfiniment le même smartphone sans le consentement de la personne ? lol